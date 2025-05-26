Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 111 đường Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Soát lỗi, viết lại bài phóng sự tiếng nhật có sẵn

Viết lại tiêu đề bài phóng sự cho thu hút, hấp dẫn

Tìm kiếm các thông tin, triển khai nội dung theo quản lý yêu cầu

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tiếng Nhật N2 trở lên

- Có khả năng tổng hợp thông tin nhiều nguồn

- Có năng khiếu viết lách, diễn đạt

- Nhanh nhẹn, sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 triệu - 15 triệu đồng/tháng

Thưởng hàng tháng, thưởng các ngày Quốc lễ, tết Dương lịch (lương tháng thứ 13), Âm lịch.

Phụ cấp ăn trưa 1tr/tháng

Cung cấp máy tính làm việc

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động

