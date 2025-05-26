Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ngõ 111 đường Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Soát lỗi, viết lại bài phóng sự tiếng nhật có sẵn
Viết lại tiêu đề bài phóng sự cho thu hút, hấp dẫn
Tìm kiếm các thông tin, triển khai nội dung theo quản lý yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tiếng Nhật N2 trở lên
- Có khả năng tổng hợp thông tin nhiều nguồn
- Có năng khiếu viết lách, diễn đạt
- Nhanh nhẹn, sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 triệu - 15 triệu đồng/tháng
Thưởng hàng tháng, thưởng các ngày Quốc lễ, tết Dương lịch (lương tháng thứ 13), Âm lịch.
Phụ cấp ăn trưa 1tr/tháng
Cung cấp máy tính làm việc
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPELL QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 97, ngõ 649, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

