Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 278 Đường 2
- 9, Phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy online tiếng Nhật theo lịch dạy của Trung tâm (qua ứng dụng zoom)
Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy theo giáo trình của trung tâm
Theo dõi và chấm điểm lớp học phụ trách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ N1/N2/JLPT
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật
Phát âm, giao tiếp tiếng Nhật tốt
Có trách nhiệm với công việc
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật
Phát âm, giao tiếp tiếng Nhật tốt
Có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: số giờ dạy thực tế x lương thỏa thuận theo năng lực (Min 140.000vnđ/ giờ), mức lương có thể cao hơn khi ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm hơn
Được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất về việc cải tiển tài liệu giảng dạy
Làm việc với các giảng viên tiếng Nhật uy tín, nhiều kinh nghiệm (Nghĩa Samurai…)
Được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất về việc cải tiển tài liệu giảng dạy
Làm việc với các giảng viên tiếng Nhật uy tín, nhiều kinh nghiệm (Nghĩa Samurai…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI