Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 278 Đường 2 - 9, Phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy online tiếng Nhật theo lịch dạy của Trung tâm (qua ứng dụng zoom)

Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy theo giáo trình của trung tâm

Theo dõi và chấm điểm lớp học phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ N1/N2/JLPT

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo tiếng Nhật

Phát âm, giao tiếp tiếng Nhật tốt

Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: số giờ dạy thực tế x lương thỏa thuận theo năng lực (Min 140.000vnđ/ giờ), mức lương có thể cao hơn khi ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm hơn

Được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất về việc cải tiển tài liệu giảng dạy

Làm việc với các giảng viên tiếng Nhật uy tín, nhiều kinh nghiệm (Nghĩa Samurai…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.