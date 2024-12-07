Tuyển Tiếng Nhật FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

FPT Software Innovation Company Limited
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại FPT Software Innovation Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dựa vào thông tin có sẵn, thực hiện kiểm tra lại kết quả bằng tiếng Nhật.
- Thực hiện chỉnh sửa các thông tin nếu cần thiết.
- Toàn bộ công việc sẽ được đào tạo và hướng dẫn từ đầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật JLPT N5 hoặc tương đương (bắt buộc).
- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Word, Excel, Powerpoint.
- Có thể làm việc fulltime ở công ty và OT khi được yêu cầu.
- Tính cách cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Làm việc theo lịch Việt Nam.

Tại FPT Software Innovation Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, có thể thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13 và các gói thưởng định kỳ: Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, thưởng lễ 30/4, 2/9 theo thâm niên làm việc...
- Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe FPT Care cho nhân viên.
- Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân.
- Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...
- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, đặc trưng văn hóa FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Innovation Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software Innovation Company Limited

FPT Software Innovation Company Limited

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, KCN Đà Nẵng, An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

