Tuyển Tiếng Nhật FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dựa vào thông tin có sẵn, thực hiện kiểm tra lại kết quả bằng tiếng Nhật.

- Thực hiện chỉnh sửa các thông tin nếu cần thiết.

- Toàn bộ công việc sẽ được đào tạo và hướng dẫn từ đầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật JLPT N5 hoặc tương đương (bắt buộc).

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Word, Excel, Powerpoint.

- Có thể làm việc fulltime ở công ty và OT khi được yêu cầu.

- Tính cách cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Làm việc theo lịch Việt Nam.

Tại FPT Software Innovation Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, có thể thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13 và các gói thưởng định kỳ: Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, thưởng lễ 30/4, 2/9 theo thâm niên làm việc...

- Review lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích xuất sắc.

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm sức khỏe FPT Care cho nhân viên.

- Các chương trình đào tạo thường xuyên và miễn phí giúp nhân viên nâng cao năng lực bản thân.

- Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...

- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, đặc trưng văn hóa FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Innovation Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin