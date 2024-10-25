Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Lô 6 – KCN Quảng Phú – P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng Nhật Bản hiện tại.

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thủy sản cho thị trường Nhật

• Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến ngoại ngữ (Tiếng Nhật) , quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing

• Thành thạo tiếng Nhật (cấp độ N2, N1)

• Có khả năng giao tiếp tốt với các khách hàng,đối tác Nhật Bản

• Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

• Có tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí kinh doanh hoặc tương đương

• Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực thủy sản, thực phẩm, logictic là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn

• Tăng lương hàng năm và lương tháng 13 dựa trên mức độ hoàn thành công việc và kết quả đạt được.

• Được đào tạo kiến thức chuyên ngành thủy sản,thực phẩm,logictic

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty.

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Phùng Hưng

