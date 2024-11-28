Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vấn đề lỗi sản phẩm, hoàn trả hàng với nhà cung cấp TQ
- Liên hệ người bán, người mua, thuyết phục, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất yêu cầu khiếu nại.
- Theo dõi quá trình khiếu nại với đối tác TQ
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ sinh năm 2000, 1998, 1999
- Tốt nghiệp chuyên nghành tiếng Trung
- Tư duy logic tốt phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả
- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc
- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.
- Tốt nghiệp chuyên nghành tiếng Trung
- Tư duy logic tốt phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả
- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc
- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 12,5 triệu đến 18 triệu + thưởng
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm
- Đi du lịch trong nước 1 năm/2 lần, thưởng nghỉ lễ tết.
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm
- Đi du lịch trong nước 1 năm/2 lần, thưởng nghỉ lễ tết.
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI