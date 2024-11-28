Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vấn đề lỗi sản phẩm, hoàn trả hàng với nhà cung cấp TQ
- Liên hệ người bán, người mua, thuyết phục, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất yêu cầu khiếu nại.
- Theo dõi quá trình khiếu nại với đối tác TQ

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh năm 2000, 1998, 1999
- Tốt nghiệp chuyên nghành tiếng Trung
- Tư duy logic tốt phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả
- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc
- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12,5 triệu đến 18 triệu + thưởng
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm
- Đi du lịch trong nước 1 năm/2 lần, thưởng nghỉ lễ tết.
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

