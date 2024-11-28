Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vấn đề lỗi sản phẩm, hoàn trả hàng với nhà cung cấp TQ

- Liên hệ người bán, người mua, thuyết phục, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất yêu cầu khiếu nại.

- Theo dõi quá trình khiếu nại với đối tác TQ

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh năm 2000, 1998, 1999

- Tốt nghiệp chuyên nghành tiếng Trung

- Tư duy logic tốt phân tích với kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả

- Tính cách cẩn thận, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc

- Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12,5 triệu đến 18 triệu + thưởng

- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm

- Đi du lịch trong nước 1 năm/2 lần, thưởng nghỉ lễ tết.

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

