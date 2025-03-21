Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Trần Quý Kiên, p. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hỗ trợ cấp trên trong công việc hàng ngày, bao gồm xử lý tài liệu, tổng hợp dữ liệu và sắp xếp cuộc họp.
Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch công việc, điều phối nguồn lực nội bộ và thúc đẩy tiến độ dự án.
Phụ trách giao tiếp và kết nối công việc hàng ngày, duy trì sự hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ sắp xếp lịch trình và công tác cho cấp trên.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 VND – 30.000.000 VND
Lương cơ bản 20.000.000 VND + phụ cấp ăn uống, chuyên cần
Chế độ nghỉ phép, ngày lễ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển kỹ năng và kinh nghiệm
Được tham gia nhiều khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Trần Quý Kiên, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

