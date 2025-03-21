Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Hỗ trợ cấp trên trong công việc hàng ngày, bao gồm xử lý tài liệu, tổng hợp dữ liệu và sắp xếp cuộc họp.

Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch công việc, điều phối nguồn lực nội bộ và thúc đẩy tiến độ dự án.

Phụ trách giao tiếp và kết nối công việc hàng ngày, duy trì sự hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ sắp xếp lịch trình và công tác cho cấp trên.

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.