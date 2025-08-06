Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20 - 22 Phố Tôn Thất Hiệp, Phường Điện Biên, Ba Đình, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án điện năng lượng (điện gió, điện mặt trời, LNG, ...);

Tham gia đàm phán điều kiện kỹ thuật trong hợp đồng và gói thầu;

Phối hợp đấu thầu các dự án điện năng lượng theo định hướng đầu tư của Công ty;

Quản lý, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án;

Giám sát thi công dự án và công tác vận hành của dự án điện sau khi hoàn tất;

Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật của dự án;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Năng lượng tái tạo, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện - điện tử và các ngành có liên quan;

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong thực hiện, triển khai một trong các Dự án NLTT: Điện mặt trời, Điện Gió, Thủy điện, Điện khí (LNG), trạm 220kV trở lên;

Sử dụng được các phần mềm Auto cad, Revit, Các phần mềm thiết kế điện liên quan;

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp;

Có khả năng đi công tác, Công ty hỗ trợ chi phí ăn ở.

Có chương trình đào tạo nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên học đúng chuyên ngành về Năng lượng trong nước và Quốc tế, có tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tập đoàn có lộ trình thăng tiến theo năng lực;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ tuân theo quy định của Luật lao động;

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Team building, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03, ...;

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14, ...);

Phụ cấp cơm trưa 35.000 VNĐ/Ngày;

Phụ cấp gửi xe 150.000 VNĐ/Tháng;

Hỗ trợ công tác phí, hỗ trợ chỗ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

