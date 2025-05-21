Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Quản lý và vận hành livestream trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, YouTube,...) theo kế hoạch.

- Sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (Ưu Tiên) để báo cáo và trao đổi với sếp

- Hỗ trợ Host live về sản phẩm, deal hot, minigame và các hoạt động trong buổi live

- Setup kịch bản, thiết bị (camera, mic, ánh sáng), sản phẩm, phông nền, phần mềm hỗ trợ.

- Điều phối bình luận, câu hỏi của khách hàng, hỗ trợ host trả lời trong quá trình livestream.

- Thống kê số liệu lượt xem, lượt tương tác, đơn hàng,... sau mỗi buổi live và đề xuất phương án tối ưu.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm, mới tốt nghiệp giờ giấc thoải mái linh hoạt

Các bạn có kinh nghiệp sẽ được ưu tiên

Mức thu nhập cao từ 10-16M

- Thành thạo các công cụ hỗ trợ live, phần mềm OBS, vMix, nền tảng TMĐT.

có tinh thần trách nhiệm

ham học hỏi và chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, công ty hỗ trợ nhân viên nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thu nhập cạnh tranh: Mức lương và phúc lợi tương xứng với năng lực và kết quả công việc.

- Tăng lương: Cung cấp cơ hội tăng lương theo kế hoạch chính sách của công ty.

- Bảo hiểm: công ty cung cấp đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và có các chính sách chăm sóc sức khỏe.

- Thưởng hàng năm: Thưởng lương tháng 13, quà tặng lễ Tết (Tết Nguyên đán, Trung thu, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Sinh nhật,...) theo chế độ, chính sách của công ty.

- Đào tạo ngoại ngữ: tham gia lớp học tiếng Trung miễn phí liên tục với giảng viên chuyên nghiệp.

- Chế độ chính sách gắn kết - Team Buiding: mỗi quý sẽ được hỗ trợ một khoản chi phí nhằm tổ chức party, vui chơi giải trí gắn kết tình đồng đội.

- Khen thưởng nhân viên: có cơ hội được đi tham quan, du lịch tại trụ sở chính và các nước có trụ sở như Trung Quốc, Thái Lan, Philipines, Indonesia, Cannada,... dành cho nhân viên.

- Cung cấp kỹ năng và phát triển nghề nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghỉ phép hàng năm: Tận hưởng chính sách nghỉ phép hàng năm.

- Cung cấp thiết bị làm việc: Công ty cung cấp máy tính xách tay và các thiết bị khác cần thiết cho công việc.

- Chăm sóc sức khỏe: Cung cấp các lợi ích chăm sóc sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

