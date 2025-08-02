Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LỢI NGUYÊN ĐẠT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng, nhà triển lãm từ Trung Quốc để tư vấn, hỗ trợ tham gia hội chợ/trưng bày sản phẩm.

Biên – phiên dịch Tiếng Trung trong các cuộc họp, trao đổi đối tác, hợp đồng thương mại, tài liệu triển lãm.

Soạn thảo, dịch thuật các tài liệu liên quan: hợp đồng, hồ sơ giới thiệu sự kiện, nội dung quảng bá...

Phối hợp với các bộ phận để quản lý tiến độ tổ chức triển lãm: đặt gian hàng, thi công, hậu cần, thủ tục hải quan, visa...

Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp sau triển lãm, tổng hợp phản hồi và hỗ trợ tái ký hợp đồng cho kỳ tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, quan hệ quốc tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trong môi trường triển lãm, sự kiện, giao thương quốc tế.

Khả năng giao tiếp tiếng Trung tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và làm việc nhóm tốt.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao (đặc biệt trong mùa triển lãm).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LỢI NGUYÊN ĐẠT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc với khách hàng quốc tế, mở rộng mối quan hệ trong ngành thương mại – triển lãm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có định hướng phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ LỢI NGUYÊN ĐẠT VIỆT NAM

