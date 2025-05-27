Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11, Đường 61, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn thảo, kiểm tra và xử lý các loại chứng từ xuất nhập khẩu.

Hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển, giao nhận.

Làm các công việc trợ lý hành chính theo phân công (ví dụ: đặt lịch họp, chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ công việc cho cấp trên).

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung

Không yêu cầu kinh nghiệm – Được đào tạo bài bản

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Siêng năng, chủ động, có tinh thần trách nhiệm

Giao tiếp tốt, tư duy logic, làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin