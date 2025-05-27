Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 11, Đường 61, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Soạn thảo, kiểm tra và xử lý các loại chứng từ xuất nhập khẩu.
Hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển, giao nhận.
Làm các công việc trợ lý hành chính theo phân công (ví dụ: đặt lịch họp, chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ công việc cho cấp trên).
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung
Không yêu cầu kinh nghiệm – Được đào tạo bài bản
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Siêng năng, chủ động, có tinh thần trách nhiệm
Giao tiếp tốt, tư duy logic, làm việc nhóm và độc lập
Không yêu cầu kinh nghiệm – Được đào tạo bài bản
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Siêng năng, chủ động, có tinh thần trách nhiệm
Giao tiếp tốt, tư duy logic, làm việc nhóm và độc lập
Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực.
Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định công ty.
Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPSAIL CHEMICAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI