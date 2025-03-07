Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 38 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
- Hải Phòng: Cụm Công Nghiệp Tiên Cường, Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 30 - 38 Triệu
Quản lý kho hàng theo tiêu chuẩn chính sách và tầm nhìn của công ty
Giám sát các hoạt động trong kho như tiếp nhận, lưu kho, phân phối và bảo trì sản phẩm
Sử dụng không gian kho để đạt hiệu quả cao nhất
Duy trì các tiêu chuẩn về 5S, PCCC và an ninh
Chịu trách nhiệm kiểm soát hàng tồn kho
Lập báo cáo, thống kê thường xuyên (báo cáo tình trạng IN/OUT, báo cáo tồn kho v.v.).
Thường xuyên cập nhật hệ thống lưu trữ dữ liệu
Sắp xếp, phân công vai trò nhân viên kho
Lựa chọn, định hướng, đào tạo và động viên nhân viên
Với Mức Lương 30 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
khả năng phân tích độ chính xác và sự chú ý đến từng chi tiết
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng quản lý con người, bao gồm khả năng truyền cảm hứng, lãnh đạo, phân công công việc và giải thích ý tưởng
kỹ năng làm việc nhóm
Chủ động và quyết đoán
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng
Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh từ 1.200$-1.500$
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định.
Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
