Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 38 Triệu

Mức lương 30 - 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm Công Nghiệp Tiên Cường, Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 30 - 38 Triệu

Quản lý kho hàng theo tiêu chuẩn chính sách và tầm nhìn của công ty

Giám sát các hoạt động trong kho như tiếp nhận, lưu kho, phân phối và bảo trì sản phẩm

Sử dụng không gian kho để đạt hiệu quả cao nhất

Duy trì các tiêu chuẩn về 5S, PCCC và an ninh

Chịu trách nhiệm kiểm soát hàng tồn kho

Lập báo cáo, thống kê thường xuyên (báo cáo tình trạng IN/OUT, báo cáo tồn kho v.v.).

Thường xuyên cập nhật hệ thống lưu trữ dữ liệu

Sắp xếp, phân công vai trò nhân viên kho

Lựa chọn, định hướng, đào tạo và động viên nhân viên

Với Mức Lương 30 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức để quản lý hiệu quả dòng hàng tồn kho

khả năng phân tích độ chính xác và sự chú ý đến từng chi tiết

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng quản lý con người, bao gồm khả năng truyền cảm hứng, lãnh đạo, phân công công việc và giải thích ý tưởng

kỹ năng làm việc nhóm

Chủ động và quyết đoán

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón từ nội thành hải Phòng

Lương cạnh tranh từ 1.200$-1.500$

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định.

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin