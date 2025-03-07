Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 38 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Mức lương
30 - 38 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cụm Công Nghiệp Tiên Cường, Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 30 - 38 Triệu

Quản lý kho hàng theo tiêu chuẩn chính sách và tầm nhìn của công ty
Giám sát các hoạt động trong kho như tiếp nhận, lưu kho, phân phối và bảo trì sản phẩm
Sử dụng không gian kho để đạt hiệu quả cao nhất
Duy trì các tiêu chuẩn về 5S, PCCC và an ninh
Chịu trách nhiệm kiểm soát hàng tồn kho
Lập báo cáo, thống kê thường xuyên (báo cáo tình trạng IN/OUT, báo cáo tồn kho v.v.).
Thường xuyên cập nhật hệ thống lưu trữ dữ liệu
Sắp xếp, phân công vai trò nhân viên kho
Lựa chọn, định hướng, đào tạo và động viên nhân viên

Với Mức Lương 30 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức để quản lý hiệu quả dòng hàng tồn kho
khả năng phân tích độ chính xác và sự chú ý đến từng chi tiết
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng quản lý con người, bao gồm khả năng truyền cảm hứng, lãnh đạo, phân công công việc và giải thích ý tưởng
kỹ năng làm việc nhóm
Chủ động và quyết đoán
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón từ nội thành hải Phòng
Lương cạnh tranh từ 1.200$-1.500$
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định.
Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Tiên Cường, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

