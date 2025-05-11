Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Công ty TNHH LITEON VIỆT NAM, Số 149, đường 10, KCN VSIP Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Kiểm soát số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, phụ kiện, lập kế hoạch mua hàng đảm bảo yêu cầu sản xuất.

- Theo dõi và duy trì mức tồn kho hiện tại, bao gồm kiểm soát ngày hết hạn của vật liệu.

- Kiểm soát các bộ phận nhập khẩu để kết hợp với MM khác để kết hợp nguyên liệu nhập khẩu để kiểm soát chi phí đầu vào

- Kiểm tra thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng.

- Hàng ngày, kiểm tra lịch nguyên vật liệu từ khách hàng, cập nhật lên PC để sắp xếp kế hoạch sản xuất

- Sắp xếp trả lại vật liệu mỗi tuần theo yêu cầu của khách hàng.

- Kiểm soát hàng tồn kho cuối tháng, kiểm tra GAP tồn kho giữa hệ thống khách hàng và hệ thống SAP

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tiếng Trung sử dụng trong công việc

Có từ 1 năm kinh nghiệm quản lý nguyên liệu; hoặc làm tại các vị trí như mua bán - kế hoạch, quản lý đơn hàng,….

Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản và phụ cấp cạnh tranh (thoả thuận theo năng lực)

Lương tăng ca theo quy định của công ty

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN.

Có xe đưa đón từ Văn Cao, Tiên Lãng, Kiến An, Vĩnh Bảo, Vàng Danh, Đông Triều, Quảng Yên đến nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam

