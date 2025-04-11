Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô Q

- 5, Kcn Tràng Duệ, An Hòa, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Phiên dịch, biên dịch tài liệu liên quan đến chất lượng giữa tiếng Việt – Trung.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại, phản hồi về chất lượng sản phẩm.
Tham gia xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của công ty.
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Trung tốt (nghe – nói – đọc – viết).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng hoặc học chuyên ngành ngôn ngữ Trung.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, Email…).
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, có khả năng xử lý tình huống.
Gửi CV song ngữ Trung- Việt

Tại Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam

Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô Q-5, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã An Hoà, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

