Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Chin Hung Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Phiên dịch, biên dịch tài liệu liên quan đến chất lượng giữa tiếng Việt – Trung.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại, phản hồi về chất lượng sản phẩm.

Tham gia xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của công ty.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.