Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 27 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Công ty TNHH LITEON VIỆT NAM, Số 149, đường 10, KCN VSIP Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa trả về (RMA).

Phối hợp xác nhận, lập kế hoạch và sắp xếp sản xuất các đơn hàng RMA.

Lập kế hoạch và quản lý nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình xử lý RMA.

Đánh giá phương án vận chuyển, kiểm soát và tối ưu chi phí liên quan đến hoạt động RMA.

Quản lý nhân sự tham gia quy trình RMA, đảm bảo hiệu quả công việc và tuân thủ quy trình chất lượng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật.

Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Thành thạo các công cụ và phương pháp quản lý chất lượng.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan đến chất lượng, cải tiến hoặc phân tích lỗi.

Có kinh nghiệm trong quản lý nhân sự và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản và phụ cấp cạnh tranh (thoả thuận theo năng lực)

Lương tăng ca theo quy định của công ty

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN.

Có xe đưa đón từ Văn Cao, Tiên Lãng, Kiến An, Vĩnh Bảo, Vàng Danh, Đông Triều, Quảng Yên đến nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam

