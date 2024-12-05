Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường NE2 - KCN Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách quản lý bộ phận đóng gói

Làm báo cáo sản lượng hằng ngày

Theo dõi sắp xếp hàng hóa cho công nhân đóng gói

Phiên dịch cho bộ phận đóng gói

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng trung

Biết vi tính cơ bản

Có thể đi ca và tăng ca theo sản xuất

Chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển

- Tăng lương hằng năm theo thâm niên

- Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca ( nếu có)

- Lương thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin