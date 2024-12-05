Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường NE2
- KCN Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Phụ trách quản lý bộ phận đóng gói
Làm báo cáo sản lượng hằng ngày
Theo dõi sắp xếp hàng hóa cho công nhân đóng gói
Phiên dịch cho bộ phận đóng gói
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng trung
Tại CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển
- Tăng lương hằng năm theo thâm niên
- Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca ( nếu có)
- Lương thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
