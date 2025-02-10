Tuyển Tiếng Trung VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 21 Triệu

Mức lương Từ 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân Uyên ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 21 Triệu

Cty Giga chuyên về thương mại điện tử nội thất bao gồm hàng indoor và outdoor

Chuyên đi khai thác nhà xưởng, phát triển mẫu và xuống đơn

Làm báo giá

khai thác khách hàng mới

Với Mức Lương Từ 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ đều được.

Thành thạo tiếng Trung, tiếng trung khá tốt 4 kĩ năng

Có kĩ năng quản lý nhóm tốt và khả năng chịu áp lực tốt.

Yêu cầu có kinh nghiệm trong mảng khai thác mẫu đồ dùng trang trí nội thất, hàng indoor và outdoor

Thành thạo các phần mềm văn phòng

Có kĩ năng giao tiếp tốt

sẵn sàng đi công tác

Được cấp trên hướng dẫn công việc và đào tạo chuyên sâu

Tại VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

Tất niên và du lịch hàng năm cùng công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có tiềm năng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG

