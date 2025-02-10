Tuyển Tiếng Trung VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 21 Triệu

Tuyển Tiếng Trung VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 21 Triệu

VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
Từ 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tân Uyên ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 21 Triệu

Cty Giga chuyên về thương mại điện tử nội thất bao gồm hàng indoor và outdoor
Chuyên đi khai thác nhà xưởng, phát triển mẫu và xuống đơn
Làm báo giá
khai thác khách hàng mới

Với Mức Lương Từ 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ đều được.
Thành thạo tiếng Trung, tiếng trung khá tốt 4 kĩ năng
Có kĩ năng quản lý nhóm tốt và khả năng chịu áp lực tốt.
Yêu cầu có kinh nghiệm trong mảng khai thác mẫu đồ dùng trang trí nội thất, hàng indoor và outdoor
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Có kĩ năng giao tiếp tốt
sẵn sàng đi công tác
Được cấp trên hướng dẫn công việc và đào tạo chuyên sâu

Tại VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN
Tất niên và du lịch hàng năm cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có tiềm năng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG

VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Số 16 Đường Lê Duẩn, Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

