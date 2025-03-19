Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 2A VSIP II - A Đường số 22, KCN Việt Nam – Singapore II - A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động mua hàng theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

Tìm kiếm, đánh giá và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp trong nước.

Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng.

Theo dõi đơn hàng, kiểm soát tiến độ giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng, số lượng, thời gian nhận hàng.

Duy trì liên lạc và trao đổi với nhà cung cấp.

Dịch tài liệu hợp đồng, báo giá, thông tin kỹ thuật từ tiếng Trung sang tiếng Việt (và ngược lại nếu cần).

Hỗ trợ đàm phán các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

Theo dõi, cập nhật dữ liệu mua hàng trên hệ thống ERP hoặc các phần mềm quản lý.

Lập báo cáo về tình hình thu mua, đánh giá hiệu quả nhà cung cấp và đề xuất cải tiến.

Phân tích chi phí thu mua, đề xuất phương án tối ưu ngân sách.

Phối hợp với bộ phận kho vận để kiểm tra tình trạng hàng hóa nhập kho.

Hỗ trợ bộ phận sản xuất, chất lượng (QA/QC) trong việc xử lý các vấn đề về nguyên vật liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.

Thành thạo tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Viết).

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thu mua, ưu tiên ngành sản xuất, điện tử.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word) và các phần mềm ERP là một lợi thế.

Hiểu biết về quy trình nhập khẩu, chứng từ hải quan là một điểm cộng.

Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chủ động, linh hoạt, có tinh thần cải tiến và tối ưu quy trình.

Tại CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với đối tác quốc tế.

Cơ hội đi nước ngoài.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin