Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE

Tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 36 Cầu Bươu, Hà Đông, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán, bao gồm lập báo cáo tài chính, kiểm tra, xử lý và báo cáo số liệu kế toán, thuế.
Kiểm tra và giám sát các khoản thu chi, đối chiếu công nợ, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các nghiệp vụ.
Quản lý sổ sách kế toán, nhập liệu hệ thống phần mềm kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp báo cáo tài chính và các số liệu liên quan theo yêu cầu của ban giám đốc.
Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, báo cáo thuế định kỳ và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.
Hỗ trợ kiểm toán và các công việc liên quan theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP...) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).
Hiểu biết vững về luật thuế, các quy định tài chính kế toán hiện hành.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Hỗ trợ trang thiết bị
Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 468B Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-trung-thu-nhap-tren-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job279929
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 21 Triệu VPĐD GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC TẠI BÌNH DƯƠNG
Trên 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VIỆT DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VIỆT DƯƠNG
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ZHONG JU VIET NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZIONCOM (VIETNAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần CNCPS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CARVE VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CARVE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGŨ KIM HUANG DING
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm