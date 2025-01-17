Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 36 Cầu Bươu, Hà Đông, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán, bao gồm lập báo cáo tài chính, kiểm tra, xử lý và báo cáo số liệu kế toán, thuế.

Kiểm tra và giám sát các khoản thu chi, đối chiếu công nợ, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các nghiệp vụ.

Quản lý sổ sách kế toán, nhập liệu hệ thống phần mềm kế toán.

Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp báo cáo tài chính và các số liệu liên quan theo yêu cầu của ban giám đốc.

Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, báo cáo thuế định kỳ và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.

Hỗ trợ kiểm toán và các công việc liên quan theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP...) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

Hiểu biết vững về luật thuế, các quy định tài chính kế toán hiện hành.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Hỗ trợ trang thiết bị

Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BORIDE

