Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1 Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phụ trách làm việc với nhà cung cấp, đối tác khách hàng trong và ngoài nước.
Quản lý và tìm kiếm KOL/KOC.
Hỗ trợ TGĐ công ty triển khai công việc phát triển nghiệp vụ có liên quan.
Căn cứ kết quả làm việc với khách hàng, chủ động lập các phương án kinh doanh trình lãnh đạo trực tiếp về thương vụ mình đang theo dõi.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tiếp khách, đối ngoại, văn phòng của công ty theo yêu cầu của lãnh đạo trực tiếp, của Công ty.
Chủ động học hỏi các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của công ty để phục vụ công việc của mình.
Phiên dịch cuộc họp nội bộ công ty.
Phiên dịch trao đổi nghiệp vụ, đàm phán với khách hang.
Phiên dịch cho lãnh đạo khi có yêu cầu.
Biên dịch tài liệu, văn bản, hợp đồng.
Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự khác khi được giao.
Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận và Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng, tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Logistics, XNK là 1 lợi thế (Phục vụ cho quá trình phiên dịch), không biết sẽ được đào tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động, có khả năng giao tiếp, truyền đạt, sức khỏe tốt.
Sẵn sàng tăng ca, đi công tác tùy yêu cầu công việc cụ thể.
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 triệu - 25 triệu/tháng + thưởng (thương lượng theo năng lực).
Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Thưởng thâm niên, lương tháng 13, và các khoản thưởng khác theo kết quả làm việc.
Được tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động team-building do công ty tổ chức.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

