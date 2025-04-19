Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY
- Hồ Chí Minh: 41/19 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phiên dịch hợp đồng mua bán, bảng báo giá, công văn, báo cáo, thông số từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại để phục vụ công việc kinh doanh.
Soạn thảo báo giá, hợp đồng mua bán, công văn, hồ sơ thanh toán.
Chăm sóc khách hàng hiện có, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng, trả lời email và xác nhận ngày giao hàng.
Soạn thảo văn bản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác.
Hỗ trợ quản lý các công việc nội bộ.
Theo dõi các khoản công nợ của khách hàng. Theo dõi và quản lý các công việc liên quan đến khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Trung: Nghe – nói – đọc – viết tương đương HSK 4 trở lên
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook..)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh máy móc công nghiệp (máy laser, CNC, trung tâm gia công, máy khắc, máy cắt dây...) và linh kiện.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu khó, ham học hỏi
Tính cách: Tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn (yêu cầu bắt buộc)
Khả năng chịu áp lực và trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách tăng lương 2 lần/năm
Có BHXH, BHYT, BHTN
Phụ cấp cơm trưa,.....
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, sáng tạo
Được đào tạo kỹ năng mềm, cùng kiến thức chuyên môn
Được tham gia Team building, Year End Party hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
