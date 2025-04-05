Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Giúp chúng tôi tìm kiếm KOL/KOC trên các nền tảng như tiktok và Facebook để thảo luận hợp tác. Hình thức hợp tác là giới thiệu, trưng bày sản phẩm thông qua quay video hoặc phát sóng trực tiếp.

Hỗ trợ quản lý trong việc giao tiếp và biên dịch chính xác giữa tiếng Trung và tiếng Việt cho các thành viên trong nhóm KOL của Booking.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung HSK 5, khả năng giao tiếp tốt

Kinh nghiệm làm việc 2 năm tất cả các lĩnh vực:

Độ tuổi: 24-28 tuổi là tốt nhất

Thông minh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và có sự gắn kết cao trong công việc

Chế độ đãi ngộ

Chế độ đãi ngộ: Ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ.

Lương tháng 13, tăng lương theo năng lực.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ bảy, thứ bảy nghỉ cách tuần, làm từ 09:00 - 18:00

Cách Thức Ứng Tuyển

