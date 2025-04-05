Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Giúp chúng tôi tìm kiếm KOL/KOC trên các nền tảng như tiktok và Facebook để thảo luận hợp tác. Hình thức hợp tác là giới thiệu, trưng bày sản phẩm thông qua quay video hoặc phát sóng trực tiếp.
Hỗ trợ quản lý trong việc giao tiếp và biên dịch chính xác giữa tiếng Trung và tiếng Việt cho các thành viên trong nhóm KOL của Booking.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung HSK 5, khả năng giao tiếp tốt
Kinh nghiệm làm việc 2 năm tất cả các lĩnh vực:
Độ tuổi: 24-28 tuổi là tốt nhất
Thông minh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và có sự gắn kết cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ: Ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ.
Lương tháng 13, tăng lương theo năng lực.
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ bảy, thứ bảy nghỉ cách tuần, làm từ 09:00 - 18:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
