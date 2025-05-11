Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
- Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
- Tiếp nhận Khách hàng từ các kênh online của công ty.
- Thực hiện giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về công ty, sản phẩm của công ty.
- Tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi, góp ý của khách hàng về công ty hoặc các sản phẩm của công ty, thực hiện theo quy trình để xử lí vấn đề của khách hàng kịp thời.
- Thực hiện tư vấn cơ bản về sản phẩm như báo giá và kiểm tra hàng tồn kho (thực hiện theo quy trình có hướng dẫn) cho khách hàng.
- Hỗ trợ quảng bá thông tin sản phẩm trên các phương tiện truyền thông có sẵn của công ty như đăng tải, chia sẻ bài viết về sản phẩm (có sẵn bài viết từ bộ phận kinh doanh).
- Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu khách hàng định kỳ theo ngày, tháng, quý.
- Hoàn thành các công việc khác do trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu Ngôn ngữ Trung – 4 kỹ năng lưu loát
- Ưu tiên tư duy nhạy bén, nhận diện nhu cầu KH nhanh chóng, nắm bắt tâm lý Khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ máy tính, không gian làm việc, môi trường làm việc.
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày.
- Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ.
- Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, ….
- Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
