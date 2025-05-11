Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Tiếp nhận Khách hàng từ các kênh online của công ty.
- Thực hiện giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về công ty, sản phẩm của công ty.
- Tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi, góp ý của khách hàng về công ty hoặc các sản phẩm của công ty, thực hiện theo quy trình để xử lí vấn đề của khách hàng kịp thời.
- Thực hiện tư vấn cơ bản về sản phẩm như báo giá và kiểm tra hàng tồn kho (thực hiện theo quy trình có hướng dẫn) cho khách hàng.
- Hỗ trợ quảng bá thông tin sản phẩm trên các phương tiện truyền thông có sẵn của công ty như đăng tải, chia sẻ bài viết về sản phẩm (có sẵn bài viết từ bộ phận kinh doanh).
- Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu khách hàng định kỳ theo ngày, tháng, quý.
- Hoàn thành các công việc khác do trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.
- Yêu cầu Ngôn ngữ Trung – 4 kỹ năng lưu loát
- Ưu tiên tư duy nhạy bén, nhận diện nhu cầu KH nhanh chóng, nắm bắt tâm lý Khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, thương lượng theo trình độ tiếng Trung và kinh nghiệm DVKH
- Hỗ trợ máy tính, không gian làm việc, môi trường làm việc.
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày.
- Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ.
- Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, ….
- Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, khu đô thị Him Lam, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-trung-thu-nhap-15-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job357028
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG
28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA
2 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Bennett Wright
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH MTV Yến Đảo Nha Trang
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHUNG KIM
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 21 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE
Trên 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH FOEI CHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH FOEI CHI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH đầu tư quản lý Cổ Đức
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH NEXFUN
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M1 VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M1 VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Bennett Wright
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHICMAX VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm