Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

- Tiếp nhận Khách hàng từ các kênh online của công ty.

- Thực hiện giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về công ty, sản phẩm của công ty.

- Tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi, góp ý của khách hàng về công ty hoặc các sản phẩm của công ty, thực hiện theo quy trình để xử lí vấn đề của khách hàng kịp thời.

- Thực hiện tư vấn cơ bản về sản phẩm như báo giá và kiểm tra hàng tồn kho (thực hiện theo quy trình có hướng dẫn) cho khách hàng.

- Hỗ trợ quảng bá thông tin sản phẩm trên các phương tiện truyền thông có sẵn của công ty như đăng tải, chia sẻ bài viết về sản phẩm (có sẵn bài viết từ bộ phận kinh doanh).

- Thực hiện báo cáo, thống kê dữ liệu khách hàng định kỳ theo ngày, tháng, quý.

- Hoàn thành các công việc khác do trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo yêu cầu.