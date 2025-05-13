Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KĐT Vạn Phúc City, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Giai đoạn đầu, bạn sẽ hỗ trợ quản lý vận hành , bán hàng và CSKH.
Khi ổn định, bạn sẽ xây dựng quy trình, tuyển dụng và dẫn dắt đội nhóm tại Việt Nam.
Các công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Trung hoặc tiếng Anh
Có kinh nghiệm bán hàng, vận hành, chăm sóc khách hàng là lợi thế
Chủ động, cầu tiến, chịu áp lực và tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương trực tiếp với sếp, lương cứng từ 20tr ++
Hoa hồng cao
Thu nhập cạnh tranh + thưởng theo hiệu quả
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
Môi trường năng động, thăng tiến nhanh
Làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 95/18 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

