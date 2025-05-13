Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Vạn Phúc City, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Giai đoạn đầu, bạn sẽ hỗ trợ quản lý vận hành , bán hàng và CSKH.

Khi ổn định, bạn sẽ xây dựng quy trình, tuyển dụng và dẫn dắt đội nhóm tại Việt Nam.

Các công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Có kinh nghiệm bán hàng, vận hành, chăm sóc khách hàng là lợi thế

Chủ động, cầu tiến, chịu áp lực và tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương trực tiếp với sếp, lương cứng từ 20tr ++

Hoa hồng cao

Thu nhập cạnh tranh + thưởng theo hiệu quả

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Môi trường năng động, thăng tiến nhanh

Làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BENTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin