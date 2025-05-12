Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà UOA, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng
Soạn thảo và quản lý chứng từ
Liên hệ và làm việc với đối tác khách hàng, nội bộ công ty,bộ phận logistic để đảm bảo đơn hàng được thực hiện suôn sẻ.
Hỗ trợ kiểm tra phương thức thanh toán thư tín dụng LC, TT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc giao tiếp tiếng trung tốt, có thêm tiếng anh là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và xử lý vấn đề linh hoạt.
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên các bạn sinh sống ở Sài Gòn
Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Sẽ được đào tạo từ đầu các kiến thức về XNK, thương mại quốc tế, Logistic, thương mại nội địa
Thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ Tết, trung thu
Xét tăng lương, thưởng theo năng lực và kết quả công việc hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
