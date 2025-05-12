Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà UOA, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng

Soạn thảo và quản lý chứng từ

Liên hệ và làm việc với đối tác khách hàng, nội bộ công ty,bộ phận logistic để đảm bảo đơn hàng được thực hiện suôn sẻ.

Hỗ trợ kiểm tra phương thức thanh toán thư tín dụng LC, TT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc giao tiếp tiếng trung tốt, có thêm tiếng anh là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và xử lý vấn đề linh hoạt.

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên các bạn sinh sống ở Sài Gòn

Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sẽ được đào tạo từ đầu các kiến thức về XNK, thương mại quốc tế, Logistic, thương mại nội địa

Thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ Tết, trung thu

Xét tăng lương, thưởng theo năng lực và kết quả công việc hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ITG RESOURCES VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin