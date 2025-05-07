Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên lịch trình và hướng dẫn tour cho khách lẻ, khách nhóm nhỏ trong ngày ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng bằng xe máy/ô tô
Thuyết minh và giới thiệu các địa điểm tham quan bằng tiếng trung
Kết nối các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan cho khách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 18 tuổi - 30 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm dẫn tour, ưu tiên giao tiếp tiếng Trung khá trở lên
Có kiến thức về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và các điểm vui chơi ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt
Năng động, nhiệt tình, thích giao tiếp, có khả năng thuyết trình
Yêu thích công việc du lịch, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tốt nghiệp THPT trở lên, chuyên nghành tiếng trung là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, phụ thuộc số lượng tour tham gia. Cụ thể, lương thương lượng, có thể thay đổi tùy theo tình hình, trung bình 150.000 - 350.000 VND/h
Thời gian linh hoạt, được sắp xếp theo lịch rảnh của hướng dẫn viên, không cần đến văn phòng
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và cởi mở.
Môi trường tuyệt vời để rèn luyện và nâng cao tiếng Trung 4 kĩ năng
Được tham gia vào mạng lưới hướng dẫn viên, tham gia các khoá khoá đào tạo công việc hướng dẫn viên và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PLAY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 56, Tháp Bitexco, Số 2 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

