Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trợ lý kinh doanh cho sếp

Hỗ trợ CEO trong việc kết nối và đàm phán với khách hàng, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp

Phiên dịch cho CEO trong các cuộc họp với đối tác khách hàng.

Hỗ trợ thiết lập và hoàn thiện các chính sách quy trình quy định, đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn hóa hệ thống quản lý bán hàng của công ty.

Hỗ trợ CEO trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp công việc với các bộ phận phòng ban.

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ CEO.