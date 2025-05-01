Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: tòa nhà Riverfront Financial Centre, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Trợ lý kinh doanh cho sếp
Hỗ trợ CEO trong việc kết nối và đàm phán với khách hàng, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp
Phiên dịch cho CEO trong các cuộc họp với đối tác khách hàng.
Hỗ trợ thiết lập và hoàn thiện các chính sách quy trình quy định, đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn hóa hệ thống quản lý bán hàng của công ty.
Hỗ trợ CEO trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp công việc với các bộ phận phòng ban.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ CEO.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam (28-35 tuổi).
Thông thạo Tiếng Trung.
Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Thư ký, trợ lý hoặc lĩnh vực liên quan.
Giao tiếp và phối hợp tốt, khả năng diễn đạt bằng tiếng Trung/Việt tốt, có kỹ năng quản lý tốt.
Tại CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
