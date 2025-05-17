Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 32 Đường số 5C, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi khách hàng, giúp khách hàng giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng.
Gửi báo giá khách, theo dõi kí kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng.
Gửi hóa đơn chứng từ cho khách hàng, theo dõi thanh toán.
Làm thống kê, báo cáo nội bộ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Ưu tiên nữ, 22-30 tuổi.
Yêu cầu ngoại ngữ: thành thạo tiếng trung nghe, nói, đọc, viết.
Giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong nghành dịch vụ.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Được đóng BHXH đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức;
Hưởng các chế độ như ngày nghỉ, lễ tết theo luật lao động
Cùng các quyền lợi khác khi gắn bó lâu dài cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 32 Đường số 5C, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

