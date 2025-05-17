Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 32 Đường số 5C, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi khách hàng, giúp khách hàng giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng.
Gửi báo giá khách, theo dõi kí kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng.
Gửi hóa đơn chứng từ cho khách hàng, theo dõi thanh toán.
Làm thống kê, báo cáo nội bộ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Ưu tiên nữ, 22-30 tuổi.
Yêu cầu ngoại ngữ: thành thạo tiếng trung nghe, nói, đọc, viết.
Giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong nghành dịch vụ.
Ưu tiên nữ, 22-30 tuổi.
Yêu cầu ngoại ngữ: thành thạo tiếng trung nghe, nói, đọc, viết.
Giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong nghành dịch vụ.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Được đóng BHXH đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức;
Hưởng các chế độ như ngày nghỉ, lễ tết theo luật lao động
Cùng các quyền lợi khác khi gắn bó lâu dài cùng công ty
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Được đóng BHXH đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức;
Hưởng các chế độ như ngày nghỉ, lễ tết theo luật lao động
Cùng các quyền lợi khác khi gắn bó lâu dài cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Phát Vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI