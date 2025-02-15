Tuyển Trade Marketing Công Ty CP Thực Phẩm Richy Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa Victory Tower, Số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 500 - 800 USD

1/ Xây dựng đề xuất Chương trình khuyến mãi tháng.

2/ Triển khai Chương trình khuyến mãi:

+ Ra thông báo, phối hợp Sales Operations triển khai đến Nhà phân phối và Lực lượng bán hàng

+ Lập form, biểu mẫu theo dõi, kiểm soát, báo cáo, đánh giá Chương trình

+ Báo cáo, thống kê kết quả thực hiện.

+ Tổng kết, quyết toán chi trả Khuyến mãi, thưởng.

3/ Phối hợp Marketing xây dựng vật phẩm trưng bày, triển khai Chương trình Activations.

4/ Phân bổ & Theo dõi, điều phối hàng Sampling, vật dụng Chương trình Activations về Nhà phân phối.

5/ Đi thị trường, viếng thăm khách hàng, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, đánh giá hiệu quả thực hiện các Chương trình của Lực lượng bán hàng đã triển khai.

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí Trade Marketing kênh GT - Nhà Phân phối ít nhất 2 năm, cùng ngành nghề là lợi thế

