Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Kinh Môn ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Giới thiệu sản phẩm đến hệ thống nhà thuốc/ quầy thuốc quản lý
- Quản lý và chăm sóc khách hàng của công ty
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mãi, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các Nhà thuốc
- Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành tốt các chỉ tiêu bán hàng từ công ty: Doanh số, độ bao phủ thị trường, sản phẩm.
- Các công việc khác theo yêu cầu Quản lý
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Ứng viên dưới 40 tuổi. Ưu tiên ứng viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm làm mảng tiêu dùng, Dược phẩm
2/ Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
3/ Sức khoẻ tốt. Ngoại hình ưa nhìn.
4/ Siêng năng, vượt khó, có tính kỷ luật
5/ Yêu thích bán hàng, công việc di chuyển nhiều (có xe máy), giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ : lương cơ bản + Thưởng Doanh số (Thu nhập từ 12-20 triệu/tháng)
- Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN
- Du lịch hằng năm
- Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác
- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.
- Được hưởng thêm gói bảo hiểm Bảo Minh 24/7
- Mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi
- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
