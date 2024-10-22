Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Kinh Môn ...và 4 địa điểm khác

- Giới thiệu sản phẩm đến hệ thống nhà thuốc/ quầy thuốc quản lý

- Quản lý và chăm sóc khách hàng của công ty

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mãi, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các Nhà thuốc

- Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành tốt các chỉ tiêu bán hàng từ công ty: Doanh số, độ bao phủ thị trường, sản phẩm.

- Các công việc khác theo yêu cầu Quản lý

1/ Ứng viên dưới 40 tuổi. Ưu tiên ứng viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm làm mảng tiêu dùng, Dược phẩm

2/ Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

3/ Sức khoẻ tốt. Ngoại hình ưa nhìn.

4/ Siêng năng, vượt khó, có tính kỷ luật

5/ Yêu thích bán hàng, công việc di chuyển nhiều (có xe máy), giao tiếp tốt.

- Chế độ : lương cơ bản + Thưởng Doanh số (Thu nhập từ 12-20 triệu/tháng)

- Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

- Du lịch hằng năm

- Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác

- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.

- Được hưởng thêm gói bảo hiểm Bảo Minh 24/7

- Mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding.

