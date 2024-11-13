Tuyển Trình dược viên Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: TP Nam Định ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Phụ trách quản lý thị trường ETC trong khu vực phân công, chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số tại khu vực.

-Thực hiện quản lý trình dược viên theo địa bàn , đi thị trường theo lịch công tác

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Y, Dược hoặc tương đương

Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống ETC mảng bệnh viện, phòng khám, phòng mạch

Có mối quan hệ rộng với các bệnh viện, phòng khám, phòng mạch.

Có khả năng chủ động trong công việc, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Chịu được áp lực cao trong công việc, am hiểu ngành nghề

Khả năng tuyển dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng.

Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản thỏa thuận 15-25 triệu + thưởng + trợ cấp (xăng xe, đi công tác,..): thu nhập không giới hạn

- Chất lượng hàng nhập ngoại độc quyền tốt, giá cả cạnh tranh.

- Đi du lịch nước ngoài hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin