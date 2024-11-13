Tuyển Trình dược viên Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: TP Nam Định ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Phụ trách quản lý thị trường ETC trong khu vực phân công, chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số tại khu vực.
-Thực hiện quản lý trình dược viên theo địa bàn , đi thị trường theo lịch công tác
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Y, Dược hoặc tương đương
Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống ETC mảng bệnh viện, phòng khám, phòng mạch
Có mối quan hệ rộng với các bệnh viện, phòng khám, phòng mạch.
Có khả năng chủ động trong công việc, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực cao trong công việc, am hiểu ngành nghề
Khả năng tuyển dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng.
Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống ETC mảng bệnh viện, phòng khám, phòng mạch
Có mối quan hệ rộng với các bệnh viện, phòng khám, phòng mạch.
Có khả năng chủ động trong công việc, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực cao trong công việc, am hiểu ngành nghề
Khả năng tuyển dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng.
Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cơ bản thỏa thuận 15-25 triệu + thưởng + trợ cấp (xăng xe, đi công tác,..): thu nhập không giới hạn
- Chất lượng hàng nhập ngoại độc quyền tốt, giá cả cạnh tranh.
- Đi du lịch nước ngoài hàng năm
- Chất lượng hàng nhập ngoại độc quyền tốt, giá cả cạnh tranh.
- Đi du lịch nước ngoài hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI