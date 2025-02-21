Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Trình dược viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Địa bàn Hà Nội sau 06 tháng upto 15 triệu (VNĐ) Được tham gia BH Bảo Việt cho bản thân và gia đình sau 01 năm làm việc. Phúc lợi đầy đủ. Môi trường làm việc năng động, văn minh, linh hoạt., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Đến 15 Triệu

1/ Chăm sóc khách hàng cũ nếu có.
2/ Triển khai phát triển doanh số trên khách hàng dịch vụ ( đơn + phòng mạch) - thầu, áp thầu tại địa bàn phụ trách.
3/ Truyền tải thông tin sản phẩn ( chỉ định, phác đồ điều trị mới và cũ, ADR, tồn kho, chiền dịch marketing của sản phẩm tới khác hàng. Tham gia thực hiện triển khai các chương trình, chiến dịch marketing của sản phẩm.
4/ Khai thác phát triển doanh thu trên khách hàng mới và cũ thuộc địa bàn phụ trách.
5/ Hoàn thành KPI hàng tháng, báo cáo hàng tuần lên cấp quản lý trực tiếp."

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Y dược, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Kênh ETC.
2/ Nắm vững và thực hiện nhuần nhuyễn quy trình "7 bước sale Kênh ETC"".
3/ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai thuốc nghiên cứu, thuốc phát minh nhóm 1/ Thuốc tiêm dịch truyền nhóm 1 nhập khẩu.
4/ Biết chủ động tìm kiếm nguồn tài liệu của sản phẩm phụ trách, và phối hợp với quản lý trực tiếp và phòng ban liên quan trong việc triển khai chỉ định offlabel.
5/ Bắt buộc cân bằng tốt giữa công việc và các vấn đề cá nhân. Chuyên nghiệp, chăm chỉ, trung thực."

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường CN2 cụm công nghiệp vừa và nhỏ - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trinh-duoc-vien-thu-nhap-toi-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job315286
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
8 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPICO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM KINH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN LỘC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN LỘC BẢO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Stabled
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm