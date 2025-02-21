Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Địa bàn Hà Nội sau 06 tháng upto 15 triệu (VNĐ) Được tham gia BH Bảo Việt cho bản thân và gia đình sau 01 năm làm việc. Phúc lợi đầy đủ. Môi trường làm việc năng động, văn minh, linh hoạt., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Đến 15 Triệu

1/ Chăm sóc khách hàng cũ nếu có.

2/ Triển khai phát triển doanh số trên khách hàng dịch vụ ( đơn + phòng mạch) - thầu, áp thầu tại địa bàn phụ trách.

3/ Truyền tải thông tin sản phẩn ( chỉ định, phác đồ điều trị mới và cũ, ADR, tồn kho, chiền dịch marketing của sản phẩm tới khác hàng. Tham gia thực hiện triển khai các chương trình, chiến dịch marketing của sản phẩm.

4/ Khai thác phát triển doanh thu trên khách hàng mới và cũ thuộc địa bàn phụ trách.

5/ Hoàn thành KPI hàng tháng, báo cáo hàng tuần lên cấp quản lý trực tiếp."

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Y dược, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Kênh ETC.

2/ Nắm vững và thực hiện nhuần nhuyễn quy trình "7 bước sale Kênh ETC"".

3/ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai thuốc nghiên cứu, thuốc phát minh nhóm 1/ Thuốc tiêm dịch truyền nhóm 1 nhập khẩu.

4/ Biết chủ động tìm kiếm nguồn tài liệu của sản phẩm phụ trách, và phối hợp với quản lý trực tiếp và phòng ban liên quan trong việc triển khai chỉ định offlabel.

5/ Bắt buộc cân bằng tốt giữa công việc và các vấn đề cá nhân. Chuyên nghiệp, chăm chỉ, trung thực."

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin