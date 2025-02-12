Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 9J1, Nguyễn Thị Nhỏ, Phương 15, Quận 11, TPHCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Nắm kỹ và rõ ràng, chính xác kiến thức bệnh học, kiến thức sản phẩm, công dụng sản phẩm của công ty (Công ty sẽ hỗ trợ đào tạo đầy đủ các kỹ năng khi vào làm việc).
- Giới thiệu, tư vấn chương trình khuyến mãi, báo giá, lấy đơn hàng các sản phẩm của công ty tới tất cả các khách hàng thuộc địa bàn mình phụ trách, để hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Chăm sóc, bao phủ phủ các sản phẩm tới các khách hàng, bán hàng theo chu kỳ, lộ trình.
- Báo cáo các thông tin thị trường, xử lý các phản hồi của khách hàng.
- Thực hiện viếng thăm khách hàng.
- Duy trì, chăm sóc mối quan hệ với Khách hàng cũ, mở rộng Khách hàng mới.
- Hoàn thành với các chỉ tiêu công ty đề ra.
- Báo cáo kết quả bán hàng theo định kỳ.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã Tốt nghiệp Trung Cấp DƯỢC, hoặc bằng cấp liên quan liên đến chuyên môn DƯỢC.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Yêu cầu khác: sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Giờ làm việc linh hoạt
- Được review mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita

Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Pita

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28 đường R, Khu Trung tâm hành chính, Khu phố Nhị Đồng, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

