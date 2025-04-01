Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
JobsGO Recruit

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 12, Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh

- Miền Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

• Đi thị trường đến các nhà thuốc trong khu vực giới thiệu và bán các sản phẩm dược của công ty

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp THPT, Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập = lương đảm bảo + phụ cấp chuyên cần (10.000.000 đến 25.000.000)
Quy chế công ty
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

