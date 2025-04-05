Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt
- Hồ Chí Minh: 212 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Công ty có chiến lược tuyển dụng các bạn trẻ không cần tốt nghiệp chuyên ngành Y Dược. Công ty sẽ có quy trình đào tạo chuẩn để giúp các bạn có được kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng dược phẩm cho đến khi các bạn có thể làm việc độc lập.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty đến các bác sĩ, dược sĩ, nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện...chăm sóc và thúc đẩy quá trình mua hàng.
Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng trên địa bàn cố định.
Duy trì và phát triển danh sách khách hàng trên địa bàn.
Cập nhật kiến thức, quy định về kinh doanh dược
Hoàn thành chỉ tiêu công việc
Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần cầu tiến , năng động và nhiệt huyết trong công việc.
Thích học hỏi, đam mê kinh doanh
Nữ/Nam ưu tiên dưới 27 tuổi
Chịu khó học hỏi, sẵn sàng di chuyển.
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
