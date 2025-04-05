Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty có chiến lược tuyển dụng các bạn trẻ không cần tốt nghiệp chuyên ngành Y Dược. Công ty sẽ có quy trình đào tạo chuẩn để giúp các bạn có được kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng dược phẩm cho đến khi các bạn có thể làm việc độc lập.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty đến các bác sĩ, dược sĩ, nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện...chăm sóc và thúc đẩy quá trình mua hàng.

Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng trên địa bàn cố định.

Duy trì và phát triển danh sách khách hàng trên địa bàn.

Cập nhật kiến thức, quy định về kinh doanh dược

Hoàn thành chỉ tiêu công việc

Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.