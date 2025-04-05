Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 212 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty có chiến lược tuyển dụng các bạn trẻ không cần tốt nghiệp chuyên ngành Y Dược. Công ty sẽ có quy trình đào tạo chuẩn để giúp các bạn có được kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng dược phẩm cho đến khi các bạn có thể làm việc độc lập.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty đến các bác sĩ, dược sĩ, nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện...chăm sóc và thúc đẩy quá trình mua hàng.
Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng trên địa bàn cố định.
Duy trì và phát triển danh sách khách hàng trên địa bàn.
Cập nhật kiến thức, quy định về kinh doanh dược
Hoàn thành chỉ tiêu công việc
Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành khác như: Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Bất Động Sản, Bảo Hiểm, Tài Chính – Ngân Hàng, Kỹ sư,...
Có tinh thần cầu tiến , năng động và nhiệt huyết trong công việc.
Thích học hỏi, đam mê kinh doanh
Nữ/Nam ưu tiên dưới 27 tuổi
Chịu khó học hỏi, sẵn sàng di chuyển.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 456/50 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

