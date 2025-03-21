Tuyển Trình dược viên Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch, thực thi và báo cáo bán hàng tại các bệnh viện, nhà thuốc
Thăm hỏi định kỳ tất cả các bác sỹ với tần suất phù hợp cho từng nhóm: duy trì, mở mới, nâng key.
Thu thập thông tin về đối thủ, hàng cạnh tranh: thông tin cơ bản, chính sách bán hàng, doanh số trung bình, khoa phòng ủng hộ...
Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành dược, y tế.....
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Năng động, nhiệt tình, say mê với công việc
Đam mê kinh doanh, hướng mục tiêu tốt.
Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 7 triệu + Thưởng doanh số
Lộ trình thăng tiến rõ ràng : Được đào tạo lên quản lý chỉ sau 6 - 12 tháng
Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50%
Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.
Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
