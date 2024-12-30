Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

- Thay mặt Công ty làm việc với các Đại lý/NPP, hệ thống Chuỗi về việc triển khai xúc tiến bán hàng tại địa bàn. (Các tỉnh thuộc Mekong 1 và Mekong 2)

- Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành target khoán và các chính sách liên quan tới việc phát triển sales tại địa bàn.

- Tuyển dụng và đào tạo sales, kiểm tra, giám sát, đôn thúc các sales hoàn thành mục tiêu target mà công ty giao.

- Gặp gỡ nhà thuốc đang hoạt động. Giới thiệu chương trình hợp tác phân phối sản phẩm. Ký hợp đồng và hỗ trợ nhà thuốc trong hệ thống trên địa bàn được giao phụ trách.

- Chăm sóc khách hàng trong hệ thống mà mình phụ trách. Phụ trách quản lý và hỗ trợ cho các nhân sự tại khu vực mình quản lý

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích và đề xuất thi đua, khen thưởng, tăng lương hàng năm cho nhân viên bán hàng, Sale và Tình dược viên hàng năm trong khu vực phụ trách.

+ Tổng hợp dữ liệu khách hàng, phân tích, đánh giá và phân loại khách hàng dựa trên tiềm năng.

+ Thực hiện đề xuất, đóng góp ý kiến, thẩm định và đề xuất một số loại hồ sơ giấy tờ, có liên quan theo khung phân quyền của Công ty.

+ Đánh giá năng lực và xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nhân viên bán hàng kênh OTC theo KPI. Tổ chức đào tạo liên tục giúp cho nhân viên bán hàng kênh OTC nâng cao năng lực phục vụ cho công tác bán hàng.