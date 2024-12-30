Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2

Trình dược viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
- Thay mặt Công ty làm việc với các Đại lý/NPP, hệ thống Chuỗi về việc triển khai xúc tiến bán hàng tại địa bàn. (Các tỉnh thuộc Mekong 1 và Mekong 2)
- Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành target khoán và các chính sách liên quan tới việc phát triển sales tại địa bàn.
- Tuyển dụng và đào tạo sales, kiểm tra, giám sát, đôn thúc các sales hoàn thành mục tiêu target mà công ty giao.
- Gặp gỡ nhà thuốc đang hoạt động. Giới thiệu chương trình hợp tác phân phối sản phẩm. Ký hợp đồng và hỗ trợ nhà thuốc trong hệ thống trên địa bàn được giao phụ trách.
- Chăm sóc khách hàng trong hệ thống mà mình phụ trách. Phụ trách quản lý và hỗ trợ cho các nhân sự tại khu vực mình quản lý
+ Xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích và đề xuất thi đua, khen thưởng, tăng lương hàng năm cho nhân viên bán hàng, Sale và Tình dược viên hàng năm trong khu vực phụ trách.
+ Tổng hợp dữ liệu khách hàng, phân tích, đánh giá và phân loại khách hàng dựa trên tiềm năng.
+ Thực hiện đề xuất, đóng góp ý kiến, thẩm định và đề xuất một số loại hồ sơ giấy tờ, có liên quan theo khung phân quyền của Công ty.
+ Đánh giá năng lực và xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nhân viên bán hàng kênh OTC theo KPI. Tổ chức đào tạo liên tục giúp cho nhân viên bán hàng kênh OTC nâng cao năng lực phục vụ cho công tác bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3 Tháng 2

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trinh-duoc-vien-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job291920
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 16/09/2025
Vĩnh Phúc Lào Cai Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Hạn nộp: 14/09/2025
Tiền Giang Đồng Tháp Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ANH NGUYÊN ĐỨC
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Dược Phẩm Y Tế MK
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Full Well Trading VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu Công ty TNHH Full Well Trading VN
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Kim Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Kim Đô
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH IDOCTOR
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TRANFA
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Lavicom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lavicom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần 5A Farma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần 5A Farma
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Glandcore
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hilton làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hilton
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinapharma
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẶNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẶNG GIA PHÁT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MTV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Phòng khám Đa khoa Vietlife
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu JobsGO Recruit
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SANFO
750 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm