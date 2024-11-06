Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 9 Triệu

Mức lương 65 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4,, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 65 - 9 Triệu

- Sắp xếp các dụng cụ, thiết bị phục vụ lớp học.

- Hỗ trợ giảng viên trong suốt thời gian đứng lớp.

- Dọn dẹp vệ sinh lớp học, dụng cụ, thiết bị và sắp xếp trả lại như ban đầu.

- Hỗ trợ các công việc khác được phân công.

- Gọi điện thoại nhắc học viên đi tham gia lớp học

- Được đào tạo các kỹ năng để hỗ trợ công việc.

- Từ thứ 2 đến thứ 5 làm việc theo các bạn cũ để chuẩn bị món mới, phụ các việc: đi chợ mua nguyên liệu, sơ chế, dọn rửa.

- Thứ 6 và thứ 7 là Phụ giảng viên đứng lớp các việc sơ chế, dọn dẹp, hỗ trợ giảng viên và học viên

Với Mức Lương 65 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung học trở lên

-Vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, cẩn thận, kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

-Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hiệu quả công việc theo năng lực

- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các ngày nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: Sinh nhật, Nước uống hằng ngày, Team Building, Year End Party...

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty năng động

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin