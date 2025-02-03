Tuyển Phục vụ G-Cup Café & Bistro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

G-Cup Café & Bistro
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
G-Cup Café & Bistro

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại G-Cup Café & Bistro

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- G – Cup Café & Bistro, Shophouse B1.28 The Galleria Metropole, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức.

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chào đón và phục vụ khách hàng
Chào đón khách, giới thiệu và tư vấn các món ăn, đồ uống, giải đáp thắc mắc về menu cho khách hàng.
Đảm bảo phục vụ đồ ăn, thức uống nhanh chóng, đúng yêu cầu của khách hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất.
Lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại của khách hàng một cách thân thiện và chuyên nghiệp, nhanh chóng báo cáo cho quản lý tiến hành xử lý.
Quản lý khu vực làm việc
Giữ cho khu vực phục vụ luôn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn chất lượng của cửa hàng trong suốt quá trình phục vụ.
Kiểm tra bàn ăn và chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, gia vị, nước uống cần thiết cho khách hàng.
Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận khác
Phối hợp với nhân viên pha chế và bếp để đảm bảo đồ ăn và thức uống được chuẩn bị và giao đến khách hàng đúng thời gian.
Hỗ trợ các bộ phận khác như Bar, Bếp trong các công việc cần thiết để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của cửa hàng.
Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ
Đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất của G-Cup, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.
Thực hiện đúng các quy trình phục vụ theo hướng dẫn của quản lý và cấp trên.
Báo cáo nhanh chóng các sự cố, vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm
Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có chứng chỉ hoặc đã hoàn thành khóa học về phục vụ nhà hàng, khách sạn.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí phục vụ trong ngành F&B, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các chuỗi nhà hàng, café hoặc nhà hàng trung và cao cấp.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
2. Kỹ năng chuyên môn
Tiếng Anh giao tiếp khá tốt.
Kỹ năng phục vụ tốt, có khả năng thuyết phục và tạo ấn tượng tốt với khách hàng.
Khả năng làm việc dưới áp lực, duy trì thái độ chuyên nghiệp trong mọi tình huống.
Làm việc nhóm tốt, khả năng ứng biến, xử lý tình huống nhanh nhạy.
3. Thái độ và tố chất
Nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng lắng nghe và quan sát tốt.
Đam mê và yêu thích công việc dịch vụ.

Tại G-Cup Café & Bistro Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa 35k/ ngày, hỗ trợ 100% chi phí gửi xe.
35k/ ngày,
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Ưu đãi sử dụng dịch vụ tại cửa hàng.
Trở thành một phần trong đội ngũ tiên phong, tạo dấu ấn cá nhân trong thương hiệu mới đầy triển vọng.
Được đào tạo năng lực trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành F&B.
Cơ hội được cân nhắc lên các vị trí cao hơn khi thương hiệu mở rộng và phát triển.
- 48 tiếng/ tuần, 8 tiếng/ ngày, 1 ngày nghỉ/ tuần.
- Ca làm việc: Xoay 2 ca: Ca 1: 7:00 - 15:00, Ca 2: 14:00 - 22:00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G-Cup Café & Bistro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

G-Cup Café & Bistro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 326 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

