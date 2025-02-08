Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị An Phú, Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chào đón khách hàng

- Ghi order của khách hàng và chuyển các bộ phận Bếp , Bar

- Tiếp nhận thức ăn , nước uống của nhân viên Bếp , Bar và phục vụ khách tại bàn

- Báo cáo các vấn đề phát sinh trong ca làm việc

- Chi tiết công việc trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành nhà hàng - khách sạn

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan tại nhà hàng - khách sạn 4 - 5 sao

- Giới tính Nữ, cao 1m55 trở lên

- Chăm chỉ, trung thực, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.

- Ca xoay: 8h00/ ca. Tuần nghỉ 1 ngày theo lịch làm việc

+ Ca 1: 6:30 - 14:30

+ Ca 2: 10:00 - 18:00

+ Ca 3: 14:30 - 22:30

+ Ca 4: 14:00 - 21:30

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7-8 triệu + Service charge + Tip + Thưởng KPI. (Đảm bảo thu nhập từ 10 – 15 triệu)

- Cơm theo ca làm việc

- Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ, Tết.

- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Phúc lợi khác: sinh nhật, kết hôn, thai sản

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và sang trọng 5 sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.