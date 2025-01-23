Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Trợ giảng tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1/B2 cho đối tượng học sinh du học nghề

Hỗ trợ các học sinh du học nghề củng cố kiến thức và làm bài tập các trình độ từ A1 đến B1 cho học viên

Kiểm tra bài tập học viên theo lộ trình của trung tâm

Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Đức, kết hợp giới thiệu về văn hóa Đức cho học viên trong quá trình giảng dạy

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Ngôn ngữ Đức hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Đức

Có chứng chỉ tiếng Đức B2 Goethe trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm giảng dạy

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực

Cơ hội giao lưu, học hỏi với giáo viên và khách hàng người Đức.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.