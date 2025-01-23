Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
- Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trợ giảng tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1/B2 cho đối tượng học sinh du học nghề
Hỗ trợ các học sinh du học nghề củng cố kiến thức và làm bài tập các trình độ từ A1 đến B1 cho học viên
Kiểm tra bài tập học viên theo lộ trình của trung tâm
Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Đức, kết hợp giới thiệu về văn hóa Đức cho học viên trong quá trình giảng dạy
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ tiếng Đức B2 Goethe trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm giảng dạy
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội giao lưu, học hỏi với giáo viên và khách hàng người Đức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
