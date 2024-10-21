Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
- Hà Nội: Số 170 Sài Đồng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Hỗ trợ quản lý check list công việc giữa các bộ phận và giám đốc và ngược lại.
Tổng hợp - Báo cáo - Phân tích số liệu từ báo cáo các phòng ban.
Thực hiện các công việc như lên lịch trình, sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,... Đồng thời hỗ trợ giám đốc các công việc như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn cho các chuyến công tác.
Truyền đạt thông tin của giám đốc cho các bộ phận phòng ban, nhân sự trong công ty. Thực hiện phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của nhân viên cho giám đốc.
Hỗ trợ công tác : Làm Sillde đào tạo , check hồ sơ thanh toán và check hợp đồng.
Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ là một lợi thế;
Trách nhiệm với công việc, làm việc nhiệt tình, tinh thần học hỏi lắng nghe;
Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Driver) tốt;
Kỹ năng lập bảng biểu, làm slide tốt;
Biết tiếng Trung và học Kế toán là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 780.000đ
Thời gian thử việc: 02 tháng;
Lương thử việc bằng 85% mức lương cơ bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
