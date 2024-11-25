Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 2, Đường Bạch Đằng, KCN VSIP II A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Phiên dịch song ngữ Trung & Việt trong các cuộc họp nội bộ
Thống kê báo cáo sản lượng sản xuất hàng ngày cho Giám Đốc
Dịch các chứng từ tiếng Việt sang tiếng Trung cho chủ quản nước ngoài
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung lưu loát
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm qua trợ lý phiên dịch công ty sản xuất
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm qua trợ lý phiên dịch công ty sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật lao động
- Được tăng tiền thâm niên hàng năm, Lương tháng 13 cao
- Quà 8/3, ; quà Trung Thu, Quà Tết
- Sếp dễ tính happy , nhiều cơ hội thăng tiến và năng cao kỹ năng trong chuyên môn
- Được tăng tiền thâm niên hàng năm, Lương tháng 13 cao
- Quà 8/3, ; quà Trung Thu, Quà Tết
- Sếp dễ tính happy , nhiều cơ hội thăng tiến và năng cao kỹ năng trong chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI