Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 2, Đường Bạch Đằng, KCN VSIP II A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phiên dịch song ngữ Trung & Việt trong các cuộc họp nội bộ

Thống kê báo cáo sản lượng sản xuất hàng ngày cho Giám Đốc

Dịch các chứng từ tiếng Việt sang tiếng Trung cho chủ quản nước ngoài

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung lưu loát

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã làm qua trợ lý phiên dịch công ty sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật lao động

- Được tăng tiền thâm niên hàng năm, Lương tháng 13 cao

- Quà 8/3, ; quà Trung Thu, Quà Tết

- Sếp dễ tính happy , nhiều cơ hội thăng tiến và năng cao kỹ năng trong chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.