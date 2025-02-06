Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Hỗ trợ phụ trách các công việc của Giám đốc công trình
- Dịch văn bản hoặc khẩu ngữ
- Theo dõi, trình ký hợp đồng
- Hỗ trợ dịch báo giá khi đấu thầu dự án
- Có thể phối hợp đi công tác trong nước (cộng thêm trợ cấp lương khi đi công tác)
- Cung cấp nhà ở,chi phí điện nước khi đi công tác theo dự án
- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường,chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tiếng trung giao tiếp tốt tầm hsk4 trở lên, đọc hiểu văn bản
+ Đi công tác dài ngày theo dự án
+ Chăm chỉ, nhiệt huyết, ham học hỏi
+ Đi công tác dài ngày theo dự án
+ Chăm chỉ, nhiệt huyết, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI