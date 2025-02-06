Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

- Hỗ trợ phụ trách các công việc của Giám đốc công trình

- Dịch văn bản hoặc khẩu ngữ

- Theo dõi, trình ký hợp đồng

- Hỗ trợ dịch báo giá khi đấu thầu dự án

- Có thể phối hợp đi công tác trong nước (cộng thêm trợ cấp lương khi đi công tác)

- Cung cấp nhà ở,chi phí điện nước khi đi công tác theo dự án

- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường,chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo