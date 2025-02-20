Tuyển Trợ lý giám đốc Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

1/ Triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm mở rộng khách hàng, tăng tỷ lệ doanh thu/ khách hàng và đảm bảo độ bao phủ của sản phẩm trong khu vực

2/ Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh tại khu vực quản lý, đảm bảo đội ngũ sale đạt được chỉ tiêu kinh doanh đã được giao

3/ Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng bền chặt, giải quyết hoặc đề xuất hỗ trợ giải quyết với Nhà phân phối những khó khăn về kinh doanh, nhân sự, hàng hóa, vv..

4/ Tổng hợp các báo cáo kết thúc chu kỳ, tháng, quý, năm

5/ Xác định thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, cập nhật tình hình đối thủ và sản phẩm mới, đề xuất phương án hành động.

6/ Phối hợp thực hiện các chương trình marketing/ CSKH theo kế hoạch

7/ Đảm bảo đạt doanh số bán hàng tại khu vực được giao: Sell-In của Nhà Phân Phối, Sell-Out của đội ngũ Sale Rep, hoạt động trưng bày sản phẩm tại điểm bán.

8/ Truyền thông và giám sát hoàn thành triệt để các chương trình/ chính sách bán hàng cho đội ngũ Nhân viên kinh doanh và NPP/ Đại lý

9/ Kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị, POSM, TOT của KOVA tại NPP và cửa hàng trong vùng, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. Đề xuất cấp mới, sửa chữa hoặc hỗ trợ NPP theo chính sách của Công ty tới quản lý

10/ Giải quyết nhanh chóng tất cả các khiếu nại (khách hàng, nhân viên,…), Giải quyết các phát sinh, các nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín và thương hiệu Công ty