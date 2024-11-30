Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÂN THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 40/4 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

+ Đại diện Ban Tổng giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong Công ty. Xử lý các công việc liên quan đến chỉ đạo từ Giám đốc đến với đối tác khách hàng;

+ Chịu trách nhiệm phiên dịch công việc giữa Giám đốc và các bộ phận liên quan;

+ Phụ trách một số công việc liên quan thủ tục hành chính;

+ Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của công ty;

+ Sắp xếp và lập báo cáo hàng tháng, báo cáo phân tích công ty mục tiêu và báo cáo phân tích ngành thành PPT để hiển thị;

+ Truyền đạt hiệu quả và đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời giữa Giám đốc với các bộ phận và ngược lại;

+ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 25-35 tuổi

- Ngoại hình dễ nhìn

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung 4 kỹ năng

- Phong thái tự tin, thái độ tích cực, có tính trách nhiệm cao, kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng ngoại giao tốt

- Có thể đi thị trường, công tác với sếp người Trung

- Ưu tiên bạn ứng viên từng làm ở vị trí tương đương 1 năm

- Nhanh nhẹn, có mong muốn gắn bó với công ty lâu dài

- Có bằng lái B1 là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÂN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Bộ Luật Lao Động và theo chính sách chung của công ty tại thời điểm hiện hành;

- Chính sách linh hoạt, thu nhập/đãi ngộ/cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực và mức độ đóng góp;

- Bao ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÂN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin