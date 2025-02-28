Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

+ Chịu trách nhiệm thu thập thông tin và truyền đạt / báo cáo trực tiếp giữa Giám đốc và các bộ phận khác trong công ty

+ Phiên dịch các văn bản , báo cáo nội bộ, các biên bản họp ...cũng như phiên dịch hiện trường ( từ tiếng Trung sang tiếng việt và ngược lại)

+ Ghi nhận và triền khai các chỉ đạo từ Giám đốc tới các bộ phận liên quan.

+ Cập nhật tình hình liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty, theo dõi tình hình thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự.

+ Tham mưu cho Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty

+ Đề xuất giải pháp thực hiện trong các quan hệ đối nội, đối ngoại

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Công ty.