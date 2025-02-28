Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Từ 30 Triệu

+ Chịu trách nhiệm thu thập thông tin và truyền đạt / báo cáo trực tiếp giữa Giám đốc và các bộ phận khác trong công ty
+ Phiên dịch các văn bản , báo cáo nội bộ, các biên bản họp ...cũng như phiên dịch hiện trường ( từ tiếng Trung sang tiếng việt và ngược lại)
+ Ghi nhận và triền khai các chỉ đạo từ Giám đốc tới các bộ phận liên quan.
+ Cập nhật tình hình liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty, theo dõi tình hình thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự.
+ Tham mưu cho Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty
+ Đề xuất giải pháp thực hiện trong các quan hệ đối nội, đối ngoại
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc Công ty.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tiếng Trung 4 kĩ năng tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương từ :30.000.000 đồng/ tháng
+ Chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
+ Làm việc trong môi trường: Năng động, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố thạnh quý, phường an thạnh , thuận an, bình dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

