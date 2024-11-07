Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phụ trách mảng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng phòng ốc khách sạn, sảnh khách sạn...
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các ý tưởng nâng cấp cơ sở vật chất của hệ thống khách sạn.
- Kiểm tra chuẩn set up đồ trong phòng, khu vực chung (sảnh, quầy lễ tân...) tại các khách sạn.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: Từ 25 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng, Thiết kế, Mỹ thuật
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về thiết kế, làm việc trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15-20 triệu . Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần
- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
- Cơ hội thăng tiến cao
- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa
- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Hà Nội: : 98 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình- Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: Số 180-184 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

