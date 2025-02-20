Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group
- Hà Nội: tầng 2 Tòa nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Hỗ trợ vận hành mảng kinh doanh
Tổng hợp, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến bộ phận kinh doanh
Hỗ trợ vận hành dự án của bộ phận kinh doanh. Giám sát và đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra
Hỗ trợ truyền thông thông báo, quyết định của công ty đến bộ phận kinh doanh.
Hỗ trợ Ban giám đốc
Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung
Giao việc từ ban giám đốc đến bộ phận kinh doanh và kiểm soát tiến độ thực hiện
Tham gia các hoạt động kết nối khách hàng, đối tác. Hỗ trợ tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị, Workshop, các hoạt động đào tạo online và offline
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã hoặc đang nằm trong ban quản lý các CLB trong trường đại học hoặc cán bộ lớp là lợi thế
Có khả năng sở thích kết nối, xây dựng, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và quan hệ khách hàng tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office
Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.
Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group Thì Được Hưởng Những Gì
upto 10 triệu/tháng
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng
Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
Được tham gia vào các hoạt động quản trị của doanh nghiệp với vai trò trợ lý
Có cơ hội làm việc với chủ và quản lý các doanh nghiệp, người có sức ảnh hưởng trong và ngoài công ty trong ngành SAAS, E-commerce, ...
Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. Định hướng lên Sales manager trong 1-2 năm
Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI