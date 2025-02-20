Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 2 Tòa nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ vận hành mảng kinh doanh

Tổng hợp, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến bộ phận kinh doanh

Hỗ trợ vận hành dự án của bộ phận kinh doanh. Giám sát và đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra

Hỗ trợ truyền thông thông báo, quyết định của công ty đến bộ phận kinh doanh.

Hỗ trợ Ban giám đốc

Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung

Giao việc từ ban giám đốc đến bộ phận kinh doanh và kiểm soát tiến độ thực hiện

Tham gia các hoạt động kết nối khách hàng, đối tác. Hỗ trợ tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị, Workshop, các hoạt động đào tạo online và offline

Yêu Cầu Công Việc

Sinh Viên các khoa kinh tế - Thương mại điện tử - quản trị kinh doanh tại các trường đại học

Đã hoặc đang nằm trong ban quản lý các CLB trong trường đại học hoặc cán bộ lớp là lợi thế

Có khả năng sở thích kết nối, xây dựng, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và quan hệ khách hàng tốt

Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office

Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập upto 10 triệu/tháng (gồm lương cứng, thưởng và phụ cấp khác), có lương tháng thứ 13

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng

Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước

Được tham gia vào các hoạt động quản trị của doanh nghiệp với vai trò trợ lý

Có cơ hội làm việc với chủ và quản lý các doanh nghiệp, người có sức ảnh hưởng trong và ngoài công ty trong ngành SAAS, E-commerce, ...

Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. Định hướng lên Sales manager trong 1-2 năm

Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển

