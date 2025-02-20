Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 2 Tòa nhà GP Invest, số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Hỗ trợ vận hành mảng kinh doanh
Tổng hợp, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến bộ phận kinh doanh
Hỗ trợ vận hành dự án của bộ phận kinh doanh. Giám sát và đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra
Hỗ trợ truyền thông thông báo, quyết định của công ty đến bộ phận kinh doanh.
Hỗ trợ Ban giám đốc
Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung
Giao việc từ ban giám đốc đến bộ phận kinh doanh và kiểm soát tiến độ thực hiện
Tham gia các hoạt động kết nối khách hàng, đối tác. Hỗ trợ tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị, Workshop, các hoạt động đào tạo online và offline

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh Viên các khoa kinh tế - Thương mại điện tử - quản trị kinh doanh tại các trường đại học
Đã hoặc đang nằm trong ban quản lý các CLB trong trường đại học hoặc cán bộ lớp là lợi thế
Có khả năng sở thích kết nối, xây dựng, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và quan hệ khách hàng tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office
Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 10 triệu/tháng (gồm lương cứng, thưởng và phụ cấp khác), có lương tháng thứ 13
upto 10 triệu/tháng
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương cứng
Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
Được tham gia vào các hoạt động quản trị của doanh nghiệp với vai trò trợ lý
Có cơ hội làm việc với chủ và quản lý các doanh nghiệp, người có sức ảnh hưởng trong và ngoài công ty trong ngành SAAS, E-commerce, ...
Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. Định hướng lên Sales manager trong 1-2 năm
Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam - VNP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 102, phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

