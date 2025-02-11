Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thu nhập theo năng lực Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Được hỗ trợ cơm trưa Được thưởng cuối năm tùy vào tình hình kinh doanh của công ty, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý mẫu của team sales và gửi mẫu + chứng từ với đơn vị vận chuyển mỗi ngày

Hỗ trợ sắp xe, phòng khi có khách tới

Các công việc khác do sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng Temwork và linh hoạt

Siêng năng và hoạt bát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company

