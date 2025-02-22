Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi đơn hàng, theo dõi hàng mẫu

Làm báo giá hợp đồng gia công, hợp đồng mua bán với khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng yêu cầu.

Liên hệ khách hàng về tiến độ hàng, làm chứng từ báo quan (có dịch vụ hỗ trợ khai báo hải quan).

Đặt xe giao hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng hoa：nghe, nói, đọc, viết thành thạo

Biết sử dụng：Excel, Word thành thạo.

Điều kiện khác：Nữ, tuổi từ 20 đến 40, xử lý văn phòng cơ bản、kỹ năng máy tính cơ bản，có niềm đam mê với sản xuất，giỏi giao tiếp và đàm phán.

Ưu tiên có kinh nghiệm nhà máy hoặc sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM)

