Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 8h
- 12h; 13h
- 17h。 6. Thưởng sinh nhật, lễ, năm mới, tháng 13, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi đơn hàng, theo dõi hàng mẫu
Làm báo giá hợp đồng gia công, hợp đồng mua bán với khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng yêu cầu.
Liên hệ khách hàng về tiến độ hàng, làm chứng từ báo quan (có dịch vụ hỗ trợ khai báo hải quan).
Đặt xe giao hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng hoa：nghe, nói, đọc, viết thành thạo
Biết sử dụng：Excel, Word thành thạo.
Điều kiện khác：Nữ, tuổi từ 20 đến 40, xử lý văn phòng cơ bản、kỹ năng máy tính cơ bản，có niềm đam mê với sản xuất，giỏi giao tiếp và đàm phán.
Ưu tiên có kinh nghiệm nhà máy hoặc sản xuất.
Biết sử dụng：Excel, Word thành thạo.
Điều kiện khác：Nữ, tuổi từ 20 đến 40, xử lý văn phòng cơ bản、kỹ năng máy tính cơ bản，có niềm đam mê với sản xuất，giỏi giao tiếp và đàm phán.
Ưu tiên có kinh nghiệm nhà máy hoặc sản xuất.
Tại CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIONT TECHNOLOGY (VIET NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI